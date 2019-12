Appuntamento immancabile con la “Mostra dei Presepi” alla Rocca medievale

CIVITAVECCHIA – Anche quest’anno, con l’avvento delle festività natalizie, si rinnova in città l’antica tradizione del Presepio. Con il Patrocinio del Comune di Civitavecchia, dell’Autorità Portuale, con il contributo finanziario della Fondazione Cariciv di Civitavecchia, la Banca BCC e i Lions Club di Civitavecchia-Porto di Traiano, la mostra sarà aperta al pubblico sabato 21 dicembre 2019, presso i locali dell’antica Rocca Medievale.

I soci dell’Associazione “Il Presepio” hanno lavorato lunghi mesi per realizzare le loro opere che sorprenderanno il visitatore per la loro bellezza e originalità. Scenografie legate all’antica tradizione si uniscono in modo armonico a scenari futuristi o realizzazioni stilistiche di pura fantasia in una atmosfera di luci e di colori che valorizzano l’evento della natività.

“Un evento che è cresciuto negli anni – afferma il presidente dell’Associazione Enzo Gattavilla – sia nella quantità che nella qualità dei presepi. La nostra mostra non ha nulla da invidiare ad altre più famose di livello nazionale. Il sito prestigioso della Rocca Medievale rende ancora più suggestivi i 50 presepi in esposizione”.

La mostra rimarrà aperta tutti giorni fino al 12 Gennaio 2020 dalle ore 15,30 alle 19,30 per i feriali e dalle ore 10,00- 12, 30 15,30-19,30 per i festivi.