Approvata la legge regionale per lo sviluppo e la valorizzazione dell’Etruria Meridionale

ROMA – “Col voto di oggi abbiamo votato all’unanimità la legge regionale per lo sviluppo e la valorizzazione dell’Etruria Meridionale; legge che guarda al territorio nel suo insieme e che sancisce la creazione di una rete tra istituzioni e cittadini. Mette risorse (2,7 milioni che intendiamo incrementare con le prossime manovre di bilancio), crea l’opportunità di programmare interventi in una visione di sviluppo comune”.

Così in una nota il Consigliere Regionale del PD Emiliano Minnucci, promotore e primo firmatario della proposta di Legge. “Sono emozionato e soddisfatto: – il suo commento -sono state gettate basi solide, è stato creato uno strumento fondamentale per l’azione amministrativa e di progettazione per i comuni di Allumiere, Bracciano, Canale Monterano, Tolfa, Manziana, Anguillara Sabazia, Tuscania, Montalto di Castro, Trevignano Romano, Ladispoli, Cerveteri, Civitavecchia, Santa Marinella, Fiumicino, Tarquinia e Monte Romano. Una legge per uno sviluppo sostenibile e condiviso, per un territorio da valorizzare nei suoi paesaggi, nelle sue capacità umane, nei suoi prodotti, nelle sue tradizioni e risorse culturali.

Un’occasione per risolvere concretamente i problemi cronici che viviamo quotidianamente. Una legge che guarda alle future generazioni”. “Grazie a tutti quelli che da sempre si adoperano per unire, a chi l’ha sempre immaginata, a chi ci ha lavorato notte e giorno, a chi ha portato un’idea, un suggerimento, un’esperienza – conclude Minnucci – Grazie alla mia collega Marietta Tidei, prima confirmataria assieme a me e con cui avviammo insieme questo lungo percorso. Grazie all’assessore allo sviluppo economico Paolo Orneli, grazie alla giunta Zingaretti e a tutto il Consiglio regionale. Buon lavoro a noi tutti!”

Soddisfatta anche Silvia Blasi, consigliera M5S alla Regione Lazio, che commenta: “In questo modo anche i comuni di Tarquinia e Monte Romano, che rappresentano una parte importante dell’Etruria, potranno beneficiare dei sostegni regionali che daranno vita a un nuovo modello di sviluppo, basato sul rilancio dell’economia locale tramite la valorizzazione delle risorse presenti sul territorio e lo sviluppo di nuove attività, attirando investimenti e garantendo nuove opportunità occupazionali”. “Grazie agli altri emendamenti approvati – prosegue la consigliera M5S – saranno valorizzati anche gli edifici storici presenti sulle aree fluviali, quali mulini ed altri manufatti e le antiche vie consolari ai fini di una maggior rivalutazione. Attenzione anche agli itinerari sportivi ed escursionistici e alla crescita produttiva ecosostenibile ed ecocompatibile del territorio”. “Questa legge costituisce un punto di partenza fondamentale per la promozione e la valorizzazione di un territorio dal grande valore ambientale e storico-artistico, senza dimenticare la peculiarità dei singoli territori e la partecipazione attiva delle comunità locali” conclude silvia Blasi.