Allumiere. Pasquini replica all’opposizione: “Dimettermi? Non raccolgo la provocazione”

ALLUMIERE – Non tarda ad arrivare la replica del Sindaco di Allumiere, Antonio Pasquini, alla richiesta di dimissioni pervenuta da parte dell’opposizione consiliare in seguito alle dimissioni del Presidente del Consiglio Regionale, Mauro Buschini.

“Il Presidente Mauro Buschini dimostra di essere, ancora una volta, una grande persona – commenta il Primo cittadino – A seguito delle polemiche suscitate in relazione all’assunzione di dipendenti provenienti dalle graduatorie di concorsi svolti nei vari comuni tra cui Allumiere, il Presidente Buschini, per dare massima trasparenza ha preteso l’istituzione di una ‘Commissione Trasparenza’, che sia guidata da un consigliere di opposizione e che sia addirittura scelto da un altro presidente del Consiglio. Atto nobile e che dimostra ancora una volta l’alto valore della classe dirigente del Partito Democratico che sceglie di fare un passo indietro per preservare l’istituzione anche difronte agli attacchi mediatici. In riferimento alla richiesta di mie dimissioni, arrivata attraverso i giornali dall’opposizione del Comune di Allumiere, non è condivisibile e non intendo raccogliere la provocazione. Sono un dipendente della Regione Lazio, non ricopro cariche decisionali o ruoli del genere“.