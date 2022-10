Allumiere diventa il primo e unico Parco Archeo-Geo-Minerario del Lazio

ALLUMIERE – In data odierna, grazie alla sinergia creatasi tra la delegata alla Cultura Francesca Scarin, l’ufficio cultura e la direttrice del museo Lucina Giacopini, dopo settimane di preparativi con ISPRA, Allumiere è finalmente diventata il primo e unico Parco Archeo-Geo-Minerario entrando nella rete, appunto, dei parchi Archeo-Geo-Minerari dislocati per l’Italia.

“E’ un momento unico ed un grande regalo che lasciamo alla nostra comunità – commenta la Delegata Scarin – con questo si segna una nuova pagina per la nostra comunità e un nuovo capitolo di occasioni uniche. È grazie al lavoro svolto in queste settimane con la dottoressa Giacopini e l’ufficio cultura che finalmente Allumiere ha il suo primato nel Lazio rendendola un posto totalmente unico, avendo quello che veramente merita. Con questo nuovo capitolo potremmo rivalorizzare completamente il nostro territorio e il vero lavoro comincia oggi, nelle prossime settimane seguiranno molti aggiornamenti quindi seguiteci sulle pagine ufficiali del nostro Museo ed entrerete a far parte, finalmente, della Storia”.