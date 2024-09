Alessi: “Enel su smantellamento gruppi di produzione non può pensare a mera demolizione”

CIVITAVECCHIA – “L’Amministrazione comunale condivide le preoccupazioni espresse dalle imprese locali e dalle organizzazioni sindacali in ordine al percorso di decarbonizzazione in atto. Il nostro punto di vista è stato enunciato con determinazione al tavolo aperto presso il Ministero.

Enel, a nostro avviso, deve programmare e calendarizzare la dismissione dei gruppi di produzione, evitando scelte che possano produrre strappi e tensioni sul tessuto socioeconomico.

Si auspica che su questo aspetto ci sia un pieno sostegno delle parti sociali, perché solo con questo spirito di collaborazione ed unità si potrà garantire efficacemente l’insieme dell’imprenditoria industriale cittadina.

Sia chiaro che per noi smantellamento non può significare mera demolizione, che da sola produrrebbe scarse ricadute sul territorio, dobbiamo lavorare perché si possano mettere in campo progetti alternativi che, nel rispetto delle compatibilità ambientali, tutelino pienamente il sistema delle imprese e i livelli occupazionali.” Lo dichiara in una nota Piero Alessi Assessore alle Attività Produttive, Turismo, Lavoro e Personale con delega ai rapporti con Enel.