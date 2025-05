AdSP MTCS – Alla banchina 33 per la prima volta ormeggiata una nave da crociera

CIVITAVECCHIA – Il porto di Civitavecchia ha ospitato oggi, per la prima volta, alla banchina 33 una nave da crociera, la Viking Star, che ha potuto svolgere perfettamente le operazioni di sbarco di 900 passeggeri in transito.

“Come avevamo già comunicato mesi fa – sottolinea il Commissario Straordinario dell’AdSP MTCS Pino Musolino – le due nuove banchine del porto di Civitavecchia, la 33 e la 34, ci permettono di avere nuovi spazi e accosti per attrarre ulteriori traffici e di essere pronti, in un momento storico che vede il porto con tanti cantieri aperti che stanno dotando lo scalo di nuove infrastrutture, ad offrire spazi alternativi anche al settore crocieristico”.

La banchina 33, con i suoi 345 metri di lunghezza, è dotata di 22.900 mq di piazzali completamente urbanizzati ed attrezzati per qualsiasi operazione portuale