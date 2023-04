“A Tutto Sole” ha vinto il bando di ènostra “Partecipa alla transizione 2023”

SANTA MARINELLA – La Comunità Energetica Rinnovabile “A Tutto Sole” è tra i vincitori del bando di “ènostra 2023”.

Lo annuncia con soddisfazione la Presidente Clelia Di Liello: “Abbiamo avviato il percorso per la realizzazione della CER un anno fa e, da allora, abbiamo ricevuto più di una gratificazione sia per la numerosa partecipazione, sia per il grande interesse espresso. A Tutto Sole è stata fondata il 3 dicembre del 2022, abbiamo partecipato al bando regionale per lo studio di fattibilità, ora arriva la bella notizia di aver vinto il bando di ènostra. E’nostra è una cooperativa che produce e fornisce elettricità 100% rinnovabile, sostenibile ed etica a famiglie, imprese e organizzazioni del terzo settore. Il bando “Partecipa alla transizione 2023” mira a rendere attivi i cittadini allo scopo di cambiare dal basso il modo di produrre e consumare energia”.

Il progetto con cui A Tutto Sole ha vinto si chiama “Tre eventi per l’ambiente”, pensato a tema per 3 giornate dedicate all’ambiente: Giornata della Terra – 22 aprile, Giornata dell’energia – 22 ottobre e Giornata dell’albero – 21 novembre.

Il 22 Aprile, in passeggiata, dalle ore 10,00 si svolgerà il primo evento dal titolo “Giochiamo all’energia: un, due, tre, Energy quiz!” L’evento è stato organizzato dalla Comunità Energetica Rinnovabile A Tutto Sole e l’Associazione Nature Education in collaborazione con gli studenti del Liceo Galilei di S. Marinella

“Attivare i territori, le comunità e i cittadini è una leva centrale per favorire il cambiamento anche nel settore della produzione e del consumo energetico – conclude Clelia Di Liello – La transizione è prima di tutto una sfida culturale che speriamo attraversi sempre di più la quotidianità di tutte e tutti”.