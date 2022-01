22 anni di informazione libera: buon compleanno Centumcellae News!

CIVITAVECCHIA – Buon compleanno Centumcellae News! Era infatti il 26 gennaio 2000 quando andava on line la prima edizione del nostro giornale. Ed oggi sono 22 anni che offriamo informazione libera e indipendente ai nostri lettori.

Un impegno preso allora e proseguito fino ad oggi, senza sosta, dall’Editore Antonella Rocchi che ha sempre sostenuto: “L’informazione rappresenta il quarto potere. Troppo spesso la stampa dimenticata il suo ruolo al servizio delle persone come garante della verità, dei diritti, della democrazia e spesso come sentinella di governi poco trasparenti. Il regalo che più desidero per i 22 anni di Centumcellae è la liberazione di Julian Assange, giornalista indipendente che da oltre 10 anni sta subendo una violazione dei suoi diritti fondamentali per aver svolto il suo lavoro da giornalista. La sua liberazione è importante anche per garantire una stampa libera e senza bavagli. Julian Assange dovrebbe essere considerato come un esempio di libertà di informazione; informazione che troppo spesso, invece, si inchina ai poteri.“

Pur tra le mille difficoltà con cui devono misurarsi le testate indipendenti, Centumcellae News continua e continuerà con entusiasmo ad offrire quotidianamente informazione ai propri lettori, grazie alla passione e al lavoro svolto dal Direttore Marco Galice, dai giornalisti e alle “fonti” che spesso ci hanno permesso di poter svolgere il nostro lavoro accordandoci una fiducia che verrà sempre rispettata e garantita.

Buon compleanno Centumcellae News Giornale!