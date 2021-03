Una rotatoria all’insegna della storia…

CIVITAVECCHIA – “È ancora da terminare, mancano altri fiori colorati, l’impianto di irrigazione e le luci, ma ci tenevo tanto a farvi vedere come la rotatoria che ho adottato attraverso La Macchina del Tempo Civitavecchia sta diventando bella e piena di riferimenti alla storia della nostra città proprio oggi, in un giorno così importante per tutto il nostro Paese, nell’anno legato alla Macchina del Tempo”.

Così la storica Roberta Galletta descrive con entusiasmo l’originale iniziativa che, adottando una rotatoria cittadina, l’ha portata a coniugare con ammirevole senso civico il decoro urbano con la memoria storica civitavecchiese.

“Per questo – spiega – ci sono i fiori e le bandierine tricolore, il mio piccolo omaggio alla Storia del nostro Paese. Proprio il 1861 è infatti l’ anno che ho scelto per ambientare la passeggiata virtuale con i visori in Oculus Quest in 3D e attraverso i quali si può visitare l’antica Corso Umberto I ed entrare ad ammirare la meravigliosa ma ormai scomparsa Chiesa Templare di Santa Maria. Nell’anno dell’Unità d’Italia Luigi Calamatta, Alessandro Cialdi e Padre Alberto Guglielmotti, tre dei più illustri figli della nostra città che hanno portato in alto nel mondo il nome di Civitavecchia, tra loro anche amici e coetanei, sono le guide virtuali alle quali ho scelto di dare vita all’interno dell’esperienza con i visori e che accompagnano il viaggiatore della Macchina del Tempo di Via Piave 1 in questa straordinaria esperienza sensoriale, culturale e civica. Ecco perché ho messo all’interno della rotatoria le immagini dei loro avatar, così da ricordare a tutti noi da quale glorioso e immenso passato veniamo. Per essere sempre orgogliosi di essere civitavecchiesi e italiani”.