Trevignano Summer Fest continua a riservare sorprese!

TREVIGNANO – Il mese di agosto si apre con il primo di una serie di concerti sul palco sul lago, location unica e magica del Trevignano Summer Fest.

Gli spettatori assisteranno da riva ad eventi irripetibili, per la magia del luogo, della musica, dei suoni e dei colori che le acque del lago rifletteranno come in un incanto.

Continuano le quattro rassegne che formano le diverse anime del Summer Fest: musica sinfonica con Trevignano Proms, musiche e cinema dal mondo con Incontri, eventi rock, jazz, reggae e folk promossi da Serate Corsare mentre l’ Associazione APT sta lavorando per la Notte Blu, attesissimo evento diffuso che animerà l’intero borgo per 2 giorni.

Tutto a pochi chilometri da Roma, nello splendido borgo di Trevignano Romano.

Ma andiamo con ordine:

il 1 agosto alle ore 21.00, per la rassegna Serate Corsare, ASÌ + Roma Rio Andata e Ritorno inaugura gli eventi sul palco sul lago, nelle acque antistanti via della Rena.

L’ensemble “Así”, classico quartetto di ispirazione jazzistica, darà vita ad un’alchimia che sa fondere, senza snaturarle, sonorità diverse. Ermanno Dodaro, contrabbassista e compositore (Rossana Casale, Lucia Poli, Tosca, Rocco Papaleo), il sassofonista–flautista Francesco Consaga (Rossana Casale), il pianista Arturo Valiante (Pino Daniele, Giorgia) il batterista Luca Caponi (Ascanio Celestini, Gabriele Cohen), questi i grandi musicisti che compongono il gruppo.

Al loro attivo tre CD: “Asícomolasflores” (2006) “Luna che mira ad oriente” (2009) e “Así”. In fase di stampa il loro quarto CD di cui verranno presentati alcuni brani. Hanno partecipato, fra l’altro, al festival Jazz di Atina e all’European Jazz Festival di Cagliari.

Il 2 agosto Rocco Zifarelli, storico solista dell’orchestra di Ennio Morricone presenta, nell’ambito di Trevignano Proms, sempre nella suggestiva e unica cornice del palco sul lago, il Power Jazz Quartett (chitarra, tromba, basso elettrico, batteria) un progetto particolare il cui risultato è un concentrato di puro jazz rock originale ispirato a grandi maestri come Miles Davis, Herbie Hancock uniti a sonorità elettriche e divertenti.

Il 4 agosto il palco sul lago, sempre per Trevignano Proms, ospiterà Stefano Cucci, per 20 anni assistente musicale di Ennio Morricone e suo direttore d’orchestra con Morricone, Universi Sonori, concerto dedicato alle bellissime suite che il Maestro scrisse per orchestra d’archi, violino e pianoforte arrangiando le sue più famose colonne sonore. Insieme alla Orpheus Orchestra due solisti d’eccezione: Marco Serino Violino e Leandro Piccioni pianoforte e tastiere, per anni preziosi collaboratori di Morricone.

Il programma prevede l’esecuzione di alcune colonne sonore che il Maestro Morricone aveva arrangiato direttamente per Marco Serino. Si tratta di musiche originali e non di cover.

Vista la grande richiesta per il concerto dedicato ad Ennio Morricone gli organizzatori hanno previsto un parterre di posti a sedere per i quali è richiesta la prenotazione.

Modalità di prenotazione: inviando una mail a visita@trevignanoromanoturismo.it o telefonando allo 06/99919979 (martedì – domenica 10 -13 13 e 17 – 20) oppure di persona al PIT in piazza Vittorio Emanuele III a Trevignano Romano. La ricevuta o la mail di conferma dovranno essere presentati la sera dello spettacolo presso l’area antistante il palco dedicata alle sedute.

Il 6 agosto la NOTTE BLU evento diffuso promosso dall’Associazione APT che si protrarrà dalle ore 17 sino a alle 2 di notte e il 7 agosto dalle 9.00 alle 20.00: musica, recitazione e danza in un festival diffuso su diverse location, con l’apertura straordinaria di tutte le attività commerciali di Trevignano, e la presenza di stand di artigiani e produttori locali. Dodici spettacoli collocati in dieci diverse location del paese che spazieranno dal jazz al country, dal pop alla musica leggera, al rock.

Il Trevignano Summer Fest prosegue sino a metà settembre sotto la regia del Comune di Trevignano Romano e grazie al finanziamento della Regione Lazio.