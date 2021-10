Tre giorni di visite guidate al cimitero monumentale con Roberta Galletta

CIVITAVECCHIA – Come di consueto ormai da alcuni anni, in occasione delle prossime ricorrenze dei Santi e dei cari Defunti, Roberta Galletta ha organizzato per i prossimi Sabato 30 Ottobre dalle 15.00 alle 17.00, Domenica 31 Ottobre dalle 10.30 alle 12.30 e Lunedì 1 novembre dalle 15.00 alle 17.00 tre giornate di visite guidate al Cimitero Monumentale di Civitavecchia di via Tarquinia.

Le visite guidate, libere e gratuite, saranno un’occasione per poter vedere il Cimitero Monumentale con altri occhi attraverso la conoscenza della straordinaria storia delle principali tombe monumentali.

Il ritrovo dei partecipanti, nel rispetto delle vigenti normative anti covid 19, è previsto all’ingresso principale di via Tarquinia. Dopo una ampia visita l’esperienza si concluderà davanti al Tempietto del Pernicoli.

Agli incontri sarà presente anche l’associazione Orme di Persefone che tanto si sta adoperando da alcuni mesi per la tutela e la conoscenza del Cimitero Monumentale della nostra città.

“Felice e, quest’anno, sempre più orgogliosa di organizzare questo evento – commenta la Galletta – e di conoscere queste splendide persone che hanno deciso di fare la propria parte per tutelare anche il nostro bellissimo Cimitero con Mayla Leblanc Crista BlackMamba Rocchetti Cesare Foschi”.