Trasporto scolastico di studenti con disabilità, pubblicato il bando

CIVITAVECCHIA – Con determina del Comune di Civitavecchia, è stato pubblicato l’Avviso pubblico per la concessione di contributi economici, a titolo di rimborso, per coprire in tutto o in parte i costi sostenuti dalle famiglie per il trasporto di studenti con disabilità, privi di autonomia, residenti nel Comune di Civitavecchia e che hanno frequentato, nell’anno 2023, la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di 1° grado.

Possono presentare istanza per il riconoscimento del contributo i cittadini in possesso dei seguenti requisiti: residenza nel Comune di Civitavecchia; iscrizione, per l’anno 2023, alla Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado, ubicate anche al di fuori del Comune di Civitavecchia; possesso della certificazione di disabilità (con verbale di accertamento dell’handicap ex art. 3 L. n. 104/1992, in corso di validità). Non sarà possibile presentare domanda di contributo da parte di utenti che, nell’anno 2023, hanno usufruito del Servizio di Trasporto Pubblico Scolastico.

La domanda dovrà essere presentata accedendo, tramite credenziali e/o SPID/CIE, al sito istituzionale www.comune.civitavecchia.rm.it, sezione Servizi on line (in alto a destra sulle schermata) – servizi on line a domanda individuale – Bonus.

Le istanze dovranno essere indirizzate all’Ufficio Trasporti del Comune di Civitavecchia e dovranno pervenire dal giorno 2 gennaio 2024, entro e non oltre le ore 12:00 del 31 gennaio