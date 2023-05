Trasporto Pubblico: modifiche percorso linee urbane per manifestazione sportiva

CIVITAVECCHIA – Trasporto Pubblico : si comunica che nei giorni 20 e 21 maggio 2023, in occasione dell’Evento Sportive “CIVITAVECCHIA REVOLUTION SPORT WEEKEND, le linee urbane del Trasporto Pubblico Locale subiranno le seguenti modifiche di percorso:

SABATO 20/05/2023 dalle ore 8:30 alle ore 15:30

Linea A: partenza porticciolo: normale percorso fino a viale G.Baccelli, prosegue per via Roma, via Isonzo, fino Aurelia.

Linea A: partenza Aurelia: normale percorso fino a porta Tarquinia, prosegue via Isonzo, via Roma, viale Baccelli e continua normale percorso fino al porticciolo.

Linea B: partenza da Stazione FF.SS., via Crispi, Viale G,Baccelli, normale percorso.

Linea C: partenza da Stazione FF.SS., via Crispi, Viale Guido Baccelli, normale percorso fino a via Aurelia Nord per poi proseguire su viale Baccelli, via Crispi, Stazione FF.SS.

Linea C Barrata: partenza piazza V. Emanuele, via XVI Settembre, via Isonzo, via Roma, Viale G. Baccelli, via Aurelia Sud e prosegue normale percorso.

Linea D: partenza da Stazione FF.SS., via Crispi, via Roma, via Terme di Traiano e prosegue normale percorso.

Linea D: partenza Casaletto Rosso, normale percorso fino a Via Terme di Traiano, via Roma, via Crispi e Stazione FF.SS..

Linea E: partenza piazza V. Emanuele, via XVI Settembre per proseguire ii normale percorso e terminare a piazza V. Emanuele

Linea F: partenza da Campo dell’oro, normale percorso fino a Terme di Traiano, prosegue per via Roma, viale G. Baccelli, via Adige e prosegue normale percorso

Linea G Cimitero: partenza da Stazione FF.SS., via Crispi, viale Baccelli, inversione di marcia all’intersezione con via Morandi, viale Baccelli, via Roma e prosegue normale percorso fino a viale Baccelli intersezione via Morandi per poi tornare indietro per viale Baccelli, via Crispi e termina alla Stazione FF.SS.

Linea Speciale Porto-Stazione: uscita dal porto da Varco Vespucci, via Isonzo, via Roma, via Crispi, Stazione FF.SS. e percorso inverso per ii ritorno in Porto.

DOMENICA 21/05/2023 per l’intera giornata

Linea A: partenza porticciolo: normale percorso fino a viale G. Baccelli, prosegue per via Roma, via Isonzo, fino Aurelia.

Linea A: partenza Aurelia: normale percorso fino a porta Tarquinia, prosegue via lsonzo, via Roma, viale Baccelli e continua normale percorso fino al porticciolo.

Linea B: partenza da Stazione FF.SS., via Crispi, Viale G,Baccelli, normale percorso.

Linea D: partenza da Stazione FF.SS., via Crispi, via Roma, via Terme di Traiano e prosegue normale percorso.

Linea D: partenza Casaletto Rosso, normale percorso fino a Via Terme di Traiano, via Roma, via Crispi e Stazione FF.SS..

Linea F: partenza da Campo dell’oro, normale percorso fino a Terme di Traiano, prosegue per via Roma, viale G.Baccelli, via Adige e prosegue normale percorso

Linea G Cimitero: partenza da Stazione FF.SS., via Crispi, viale Baccelli, inversione di marcia all’intersezione con via Morandi, viale Baccelli, via Roma e prosegue normale percorso fino a viale Baccelli intersezione via Morandi per poi tornare indietro per viale Baccelli, via Crispi e termina alla Stazione FF.SS.

Linea Speciale Porto-Stazione: uscita dal porto da Varco Vespucci, via lsonzo, via Roma, via Crispi, Stazione FF.SS. e percorso inverso per il ritorno in Porto.