Trasporto pubblico : modifiche alla Linea 1 da Lunedì 8 gennaio 2024

CIVITAVECCHIA – Mercoledì 3 gennaio 2024 – Si avvisa l’utenza del TPL che dal prossimo lunedì 08/01/2024 la linea 1 subirà le seguenti modifiche:

Giorni Feriali:

la corsa delle ore 18:55 non termina alla stazione ma dopo Viale Garibaldi prosegue per viale della Vittoria, via Adige, via De Gasperi e termina a Campo dell’Oro Alto

la corsa delle ore 19:45 parte da Campo dell’Oro Alto e prosegue normale percorso terminando alla Stazione.

Giorni Festivi:

la corsa delle ore 19:05 non termina alla stazione ma dopo Viale Garibaldi prosegue per viale della Vittoria, via Adige, via De Gasperi e termina a campo dell’oro Alto

la corsa delle ore 19:50 parte da Campo oro Alto e prosegue normale percorso terminando alla Stazione.

Civitavecchia Servizi Pubblici srl