Tarquinia: Bonus Natalizio per famiglie economicamente fragili

TARQUINIA – Quest’anno a Natale L’Amministrazione Comunale vuole tendere una mano alle famiglie economicamente fragili. Le persone ed i nuclei familiari che stanno versando in una situazione di grave emarginazione sociale e di fragilità socio-economica possono infatti accedere ad un contributo economico una tantum destinato a sostenere il reddito familiare e a regalare un Natale più sereno.

Il contributo è proporzionato al numero dei componenti presenti nel nucleo familiare e va da un importo minimo di 150,00 euro, per i nuclei familiari costituiti da un unico componente, ad un massimo di 350,00 euro per le famiglie con tre o più componenti. Per accedere al contributo, i beneficiari devono risultare residenti nel comune di Tarquinia e le risorse economiche del nucleo familiare saranno determinate tenendo in considerazione l’ISEE ordinario o l’ISEE corrente del nucleo familiare, entrambi in corso di validità.

Possono presentare domanda per il Bonus Natalizio anche i cittadini che sono già beneficiari di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogate da Enti pubblici quali il reddito di cittadinanza/assegno di inclusione, contributi economici, contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione, contributi a favore di persone con sofferenza psichica, sostegno economico per famiglie affidatarie e altro.

La domanda per accedere al Bonus Natalizio dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12.00 del 20 dicembre 2023 tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: pec@pec.comune.tarquinia.vt.it oppure consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Tarquinia.

