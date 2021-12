Solstizio d’inverno: usanze e tradizioni dei nostri antenati

Oggi 21 dicembre è il solstizio d’inverno, segna il giorno più corto dell’anno nell’emisfero settentrionale, o il giorno con il minor numero di ore di sole. Dopo il solstizio, le giornate iniziano ad allungarsi, segnalando il ritorno della luce al mondo.

Sin dai tempi antichi, le persone hanno celebrato questo evento astronomico con una varietà di diverse tradizioni culturali e religiose. Alcune di queste tradizioni sopravvivono fino ai giorni nostri.

Dedichiamo un po’ di tempo a ricordare come i nostri antenati onoravano il primo giorno d’inverno.

Saturnali

La festa romana dei Saturnali, che onorava il dio agricolo Saturno, era una festa di una settimana che si svolgeva a dicembre, che includeva l’osservanza del solstizio d’inverno. I Saturnali si celebravano

con banchetti, doni, giochi e feste in generale.

Un altro aspetto importante del festival Saturnalia era l’inversione di ruolo. Un finto re veniva scelto per presiedere ai festeggiamenti, spesso da un gruppo di schiavi o criminali. I padroni si vestivano da schiavi e li servivano, e agli schiavi era permesso agire come volevano senza timore di punizione. Saturnalia iniziò come un singolo giorno e durante il regno di Caligola aumentò fino a una settimana, dando origine all’uso moderno del termine saturnalia, che significa “una celebrazione sfrenata spesso licenziosa”.

Collegamento a Natale

Ci sono molti elementi del festival Saturnalia, come fare regali e decorare le case con piante e luci, che hanno avuto un’influenza diretta sulle nostre moderne celebrazioni natalizie. Si ritiene che il 25 dicembre sia stato scelto in concomitanza con le feste pagane, tra cui i Saturnali.

La festa di Yule

Il Natale viene anche chiamato Yule, una parola derivata dal norvegese jól o Juul, riferendosi alla festa precristiana osservata in Scandinavia al momento del solstizio d’inverno. Le celebrazioni di Yule includevano banchetti e canti natalizi, così come l’incendio cerimoniale dei tronchi per dare il bentornato al sole nel mondo.

Festival di Dongzhi

Dongzhi, o “l’arrivo dell’inverno”, è un festival importante in Cina. Durante questo periodo, le famiglie si riuniscono e festeggiano l’anno che hanno avuto. In base al calendario celeste tradizionale cinese, la festività cade generalmente tra il 21 e il 23 dicembre. Si pensa che sia iniziata come una festa di fine raccolto, quando i lavoratori tornavano dai campi e godevano i frutti del loro lavoro con la famiglia. Vengono gustati cibi speciali, come i tang yuan (polpette di riso glutinoso).

Sebbene il festival non sia più così significativo come lo era 2000 anni fa, Dongzhi è un ottimo esempio di antiche tradizioni cinesi ancora oggi riconosciute.

Cerimonie di soia

La soia è la celebrazione del solstizio d’inverno degli indiani Hopi dell’Arizona settentrionale.

Le cerimonie e i rituali di Soyal includono la purificazione, la danza e, occasionalmente, la consegna di doni. Al momento del solstizio, gli Hopi accolgono gli spiriti protettivi delle montagne, conosciuti come kachinas. Durante questo periodo, i bastoncini da preghiera vengono spesso realizzati e utilizzati per benedizioni e vari rituali.

Siti antichi allineati con il solstizio

Antiche strutture ci dicono che i movimenti del sole e il cambio delle stagioni erano di estrema importanza per gli antichi. Ricordiamo tra questi siti: Stonehenge (Inghilterra) Newgrange (Irlanda) Machu Picchu (Perù) Chichen Itza (Messico) Chaco Canyon (Nuovo Messico, USA ) La Grande Sfinge e la Piramide di Chefren (Egitto)