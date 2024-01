Servizio civile: sei posti disponibili a Civitavecchia, c’è tempo fino al 15 febbraio

CIVITAVECCHIA – E’ stato pubblicato dal Dipartimento Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale il bando volontari 2024 relativo alle candidature per i progetti di Servizio Civile Universale.

Anche quest’anno il Comune di Civitavecchia concorre al bando suddetto, grazie alla collaborazione con Ancilazio, con il progetto “Prevenzione e Intervento 2024 – Settore Protezione Civile, Sede di Attuazione Centro Polifunzionale di Protezione Civile sito in Civitavecchia, via Tarquinia, 30” (Codice progetto PTCSU0033223013137NMTX) con 6 posti messi a concorso (di cui 2 posti riservati a ragazzi con ISEE inferiore a 15.000 euro).

La presentazione della domanda avviene accedendo mediante SPID alla piattaforma DOL (Domanda On Line). Si può presentare una sola domanda, scegliendo un solo progetto e una sua sede di attuazione, entro le ore 14 del 15 febbraio 2024.

Le domande possono essere annullate e ripresentate fino alle ore 14:00 del 14 febbraio 2024.

Possono partecipare i ragazzi di ambo i sessi e di età compresa tra i 18 e i 29 anni (non compiuti al momento della presentazione della domanda).

Di seguito il link per trovare tutte le informazioni in merito ai progetti SCU di Ancilazio e sul bando in corso oltre a tutti requisiti ella modalità di accesso.