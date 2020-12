CIVITAVECCHIA – Un nuovo progetto partirà a gennaio nel nostro territorio, ideato da una rete progettuale che intende integrare degli interventi di sensibilizzazione alla lettura per bambini e famiglie.

“Se leggi tu…leggo anche io!” è infatti risultato vincitore del Bando “Leggimi 0-6” 2019 – Bando per la promozione della lettura nella prima infanzia”, promosso e finanziato da il “Centro per il libro e la Lettura” e “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”.

Il bando presupponeva la creazione di una rete che potesse favorire una stretta collaborazione tra il settore culturale e quello socio-sanitario, dando vita ad una politica di alleanze tra i vari soggetti coinvolti (biblioteche, librerie, editori, ma anche nidi, scuole per l’infanzia, consultori, studi pediatrici, ludoteche, ecc.) per generare un’azione sistematica di promozione della lettura in età prescolare. Il capofila del progetto è l’Ass.ne Il Ponte Centro di Solidarietà di Don Egidio Smacchia, ed i partner sono Fondazione Angelo e Mafalda Molinari Onlus, Ass.ne Giocosamenteinvento, ASL Roma 4, Galleria del Libro snc, Adamo Onlus, Biblioteca Comunale di Allumiere, Istituto Comprensivo Piazzale della Gioventù 1.

Per 12 mesi i luoghi della lettura si avvicineranno ed incontreranno le famiglie che vivono in situazioni di disagio socio economico per incentivare la lettura nell’infanzia. Infatti, obbiettivo di questo progetto è sensibilizzare gli adulti all’utilizzo della lettura ad alta voce nell’ infanzia, integrando e mettendo in rete interventi finora isolati tra loro. La lettura ad alta voce è un efficace strumento di prevenzione del disagio infantile, promuove lo sviluppo cognitivo ed affettivo del bambino oltre a migliorare la qualità dell’accudimento genitoriale. Per tutto il 2021 saranno previste diverse attività gratuite per bimbi da 0 a 6 anni e genitori come i laboratori di lettura con la musica, laboratori di lettura creativa nell’orto, laboratori estivi di lettura di narrativa per ragazzi, laboratori di lettura genitori e bambini a rischio, letture per neomamme nei corsi post-parto, letture ed eventi mensili presso biblioteche, librerie, parchi e spazi all’aperto, donazione libri a bambini e famiglie e formazione per insegnanti. Tutti questi laboratori in verità sono già attivi da alcuni anni e sono risultati ampiamente efficaci ma sono scarsamente avvicinati da famiglie in difficoltà o a rischio. Pertanto sarà programmato il loro inserimento attraverso la rete di invio costruita con il progetto.

Non solo, verranno create 20 nuove librerie presso i partner operativi di progetto, scuole e studi pediatrici. Saranno acquistati libri, tappeti e cuscini, poltroncine, insomma dei veri propri spazi lettura. Altri libri saranno acquistati e donati ad un minimo di 300 famiglie indicate dai servizi del territorio coinvolti nel progetto.

Già il prossimo 9 gennaio partiranno i laboratori di lettura con l’ausilio della musica, i laboratori di lettura creativa nell’orto ed il 14 gennaio la formazione per genitori sulla lettura a bambini da 0 a 1 anno.

La partecipazione sarà gratuita ma sarà necessaria la prenotazione.