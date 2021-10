Scuolambiente torna in campo per Torre Flavia con l’operazione “Palude Pulita”

CERVETERI – Sabato prossimo, 23 ottobre, dalle 9.30 alle 12.30, Scuolambiente invita la cittadinanza trascorrere una mattinata all’aria aperta a Torre Flavia Nord unendo l’utile al dilettevole.

I recenti lavori di sfalciamento nell’area recintata dell’ingresso nord a Campo di Mare Cerveteri, hanno infatti portato alla luce rifiuti di ogni genere. Diventa dunque necessario rendere nuovamente fruibile anche l’accesso alla palude di Torre Flavia.

“Abbiamo organizzato l’iniziativa con Salviamo il Paesaggio Roma Nord e in collaborazione con Città Metropolitana, Assessorato Ambiente del comune di Cerveteri, gli amici delle associazioni Sup Fit e Fish Shop e Ezio La Torretta di Vannoli – spiega la presidente di Scuolambiente Maria Beatrice Cantieri – Estendiamo l’invito a partecipare a tutti i cittadini, alle scuole e alle associazioni del territorio che rispondono sempre con grande sollecitudine quando si tratta di migliorare l’ambiente. Il Comune di Cerveteri ha predisposto il ritiro dei rifiuti raccolti per le ore 12.00 pertanto è necessario partire tempestivamente alle ore 9.30”.