Scuolambiente lancia il World Cleanup Day a Torre Flavia

CERVETERI – Una mattinata di pulizia è l’iniziativa che Scuolambiente organizza, con la collaborazione e il patrocinio della Regione Lazio di Città Metropolitana e del Comune di Cerveteri, per domenica 18 settembre presso Il Monumento naturale della Palude di Torre Flavia. L’appuntamento è alle 9.00 all’ entrata Nord dell’Oasi presso il Lungomare Navigatori Etruschi Campodimare a Cerveteri.

“Abbiamo voluto chiamare questo evento Adottiamo la Maremma di Campo Di Mare per porre l’attenzione su un aspetto spesso trascurato di questo territorio” spiega la Presidente Maria Beatrice Cantieri.

Torre Flavia costituisce infatti una delle ultime propaggini della Maremma laziale e ne possiede tutte le caratteristiche. Dalla spiaggia e alle spalle di uno stretto cordone dunale si estendono infatti gli specchi d’acqua, circondati dal canneto e da prati che offrono rifugio e alimentazione a numerose specie di uccelli in particolare durante le stagioni migratorie.

“L’impegno di Scuolambiente – continua la Presidente – è quello di far adottare dai cittadini questo bene prezioso, perché se ne prendano cura e lo sentano un po’ come casa propria, un luogo da rispettare e amare”.

Infatti Scuolambiente con il progetto rivolto alle scuole “L’oasi di Torre Flavia patrimonio di tutti”, finanziato dalla Cariciv di Civitavecchia si pone come obiettivo la conoscenza di quest’area a tutte le nuove generazioni.

“Vogliamo ringraziare la Fondazione Cariciv per l’attenzione che ha voluto riservarci contribuendo al nostro progetto. La giornata di domenica 18 costituisce un po’ il lancio di questa iniziativa in quanto, anche se la scuola è appena iniziata, avremo la partecipazione di insegnanti e studenti che a titolo personale hanno già aderito e già conoscono le nostre proposte. Ringraziamo inoltre Città Metropolitana che ha appoggiato e condiviso il progetto Cariciv e Salviamo il paesaggio Litorale Roma Nord, l’Associazione Nautica Campodimare l’Avo Cerveteri il Rione Cerenova Costantica e lo Stabilimento Ezio alla Torretta per la collaborazione”, conclude Beatrice Cantieri.