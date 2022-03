Scuolambiente al Festival Etrusco contro il razzismo

CERVETERI – Sarà l’ associazione Scuolambiente ad aprire la seconda edizione del Festival Etrusco contro il Razzismo organizzato dal Comune di Cerveteri.

Infatti gli studenti delle scuole IIS Stendhal di Civitavecchia e dell’IC Corrado Melone di Ladispoli e dell’ IC Salvo D’Acquisto di Cerveteri presenteranno i lavori elaborati negli Eco Laboratori progetto SOS mondo organizzati da Scuolambiente.

Gli studenti hanno seguito le lezioni degli esperti della Associazione, hanno discusso tra loro e con i loro insegnanti, hanno studiato e approfondito e alla fine hanno elaborato dei prodotti che verranno esposti nella bella sede della Sala Ruspoli alla presenza delle autorità cittadine.

Durante le due giornate di manifestazione verrà proiettato il film “Mohamed il Pescatore” di Marco Leopardi e interverranno gli esperti di Scuolambiente dottor Daniele Segnini e il dottor Giuseppe Girardi.

“Voglio ringraziare l’Amministrazione Comunale e in particolare l’Assessora Federica Battafarano per averci coinvolti in questa bellissima iniziativa. Ancora una volta gli studenti hanno dimostrato interesse ed entusiasmo e voglia di essere protagonisti, ringrazio i docenti che hanno lavorato con passione e i nostri volontari che si sono impegnati con la consueta generosità e professionalità” ha dichiarato la Presidente dell’Associazione Maria Beatrice Cantieri.