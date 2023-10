S. Marinella. I consiglieri Fiorelli e Baciu: “Il Difensore civico sconfessa Minghella”

SANTA MARINELLA – Dai Consiglieri di minoranza Domenico Fiorelli e Alina Baciu riceviamo e pubblichiamo:

“Da rappresentanti delle istituzioni con coscienza, maturità, rispetto, serietà dentro e fuori gli uffici pubblici, nel pieno esercizio del ruolo che ricopriamo per volontà democratica degli elettori e non aggirandoci presso gli uffici pubblici come degli sprovveduti, ripetiamo un’altra volta che continueremo a lavorare per il bene di questa città, da consiglieri di opposizione.

Lavorare oggi per il bene di questa comunità vuol dire sbugiardare chi ha l’ardire di diffondere il falso. Nello spirito di trasparenza e nell’interesse unico della nostra città, pubblichiamo in allegato la risposta del Difensore Civico di Città Metropolitana di Roma Capitale al Comune di Santa Marinella, datata 24 ottobre, è quindi successivamente al consiglio comunale segreto impostoci.

Come ognuno di voi potrà leggere, il Difensore civico con documento protocollato in data successiva a quella che riferisce il Presidente del Consiglio Minghella, 24 ottobre, ritiene fondata la richiesta di accesso agli atti, e invita l’Amministrazione a provvedere all’istanza di accesso agli atti, tanto da riscontrare un ‘interesse concreto, diretto ed attuale nell’ottenimento dei documenti richiesti, ove detenuti.’

Nel momento in cui stiamo scrivendo, il progetto strutturale della nostra passeggiata, La Perla del Tirreno, chiaramente ancora non ci è stato esibito.

Ci chiediamo ancora, dove sono questi documenti?

Perché è così difficile poterli visionare?

Perché il Presidente del Consiglio, anziché garantire nei tempi e nei modi il sacrosanto diritto di accesso agli atti dei consiglieri, di fatto bacchetta e svilisce ripetutamente il nostro operato?

Restiamo in attesa con tenacia”.

I consiglieri comunali di minoranza Domenico Fiorelli e Alina Baciu