“Riprendiamoci il Comune”: raccolta firme sabato 10 a Ladispoli

LADISPOLI – Sabato 10 giugno, dalle ore 10 in Piazza Rossellini a Ladispoli, ritorna il gazebo di “Riprendiamoci il Comune”.

La raccolta firme per le due proposte di legge di iniziativa popolare, per “un’altra economia” a difesa degli enti locali.

L’assenza di personale tecnico nelle amministrazioni locali – dopo anni di tagli forzosi – impedisce il corretto utilizzo delle risorse economiche, accentrato secondo regole statali che non rendono i comuni liberi di migliorare i servizi, l’ambiente, i bisogni della collettività.

Pensiamo alle risorse mancate per combattere il rischio idrogeologico, la nuova povertà, la tutela dei beni pubblici: affidarsi alla gestione privata sembra l’unica soluzione possibile se i fondi disponibili, sono fortemente vincolati in contrapposizione alle esigenze reali del territorio.

O pensiamo ai fondi del Pnrr di cui non sappiamo l’evoluzione né se siano stati chiesti dall’amministrazione per questo fine.

Chiediamo 2 firme per cambiare le carte in tavola.

Una per la riforma della finanza locale, evitando la forsennata corsa verso il pareggio di bilancio e ad una partecipazione attiva dei cittadini sull’utilizzo delle risorse comuni.

Una per la decentralizzazione di Cassa Depositi e Prestiti, per riavvicinarla ai bisogni dei territori, attraverso la manutenzione delle scuole, della tutela dell’ambiente e al riutilizzo sociale del patrimonio pubblico.

Circolo Sinistra Italiana “Mahsa Amini” – Roma Litorale Nord

Governo Civico Ladispoli

Ladispoli Attiva

Sezione ANPI Ladispoli – Cerveteri

Unione Inquilini Ladispoli

Collettivo Adelante