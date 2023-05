Protezione civile in partenza per l’Emilia-Romagna

CIVITAVECCHIA – Come già accaduto per la squadra d’intervento alluvionale del locale Distaccamento dei VV. F. locali, nelle prime ore del mattino di domani anche due equipaggi della Protezione Civile locale partiranno alla volta dell’Emilia-Romagna.

La prima tappa sarà il centro ammassamento soccorritori di Marzaglia, a Modena, per poi proseguire sulla destinazione che sarà indicata dal coordinamento sul posto. Come spiega il coordinatore dell’Unità di crisi locale Valentino Arillo, “si è stati attivati poiché integrati nel Coordinamento Volontari VAB Lazio, che fa parte della Colonna Mobile di VAB Italia con varie Regioni. In approntamento, poiché preallertati, ci sono altri nuclei di volontari specializzati nei diversi settori”.

Commenta il Sindaco, Ernesto Tedesco: “Il gruppo di Civitavecchia porterà, assieme al nome della città, il senso del dovere e la professionalità che già in altre luttuose occasioni hanno portato soccorso e ristoro alle popolazioni coinvolte. Ringrazio a nome dell’Amministrazione i vigili del fuoco e i volontari in partenza, che sono il messaggio di tutta la nostra comunità alle città colpite dall’alluvione”.