Prevista una grande partecipazione per la manifestazione “La Via Maestra” organizzata dalla CGIL

CIVITAVECCHIA – La CGIL Civitavecchia Roma nord Viterbo ha messo a disposizione dei cittadini e dei lavoratori 10 pullman da Viterbo, da Civita Castellana, da Civitavecchia, da Montalto, da Tarquinia per partecipare alla grande manifestazione “La Via Maestra, insieme per la Costituzione” che si terrà sabato 7 ottobre a Roma.

Un’imponente manifestazione organizzata e fortemente voluta dalla CGIL, a cui hanno aderito circa 200 associazioni. Dai territori di Civitavecchia, da Viterbo, dall’alto Lazio e dai 3 municipi romani che fanno parte del nostra Camera del Lavoro,con i pullman della CGIL, con i treni, con mezzi privati, migliaia di cittadini, lavoratori, insegnanti, un cospicuo numero di lavoratori appartenenti alla comunità Sikh di Ladispoli e Montalto, extracomunitari che si rivolgono al nostro sportello immigrazione,lavoratori di diversi settori pubblici e privati, studenti, pensionati partiranno domani per prendere parte alla manifestazione e ai cortei.

Si sfilerà per le strade della Capitale contro la precarietà, per il contrasto alla povertà, per il lavoro stabile, per l’aumento dei salari e delle pensioni, per la sanità e la scuola pubblica, contro tutte le guerre e per la pace, per la tutela dell’ambiente, per la difesa el’attuazione della Costituzione, contro l’Autonomia Differenziata.

La “Via Maestra” delineerà la strada per rivendicare e riaffermare l’impegno straordinario del nostro territorio in difesa dei diritti costituzionali e per un futuro migliore