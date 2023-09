Polo Universitario: un successo l’Open Day

CIVITAVECCHIA – Grande partecipazione ieri mattina all’Open Day del polo universitario di Civitavecchia. All’evento hanno presenziato la presidente del Polo Universitario Gabriella Sarracco, il sindaco Ernesto Tedesco, il Rettore dell’università La Tuscia Stefano Bertini e il professore di economia circolare Enrico Maria Mosconi.

“La realtà universitaria a Civitavecchia è ormai solida” ha commentato il Sindaco Tedesco “grazie alla estrema professionalità dei docenti e del personale ma anche alla caparbietà di un consiglio che negli anni ha saputo lavorare per fare progredire il Polo. I risultati parlano chiaro, studenti vengono da tutto il mondo a Civitavecchia per acquisire una formazione altamente specializzata ed è un orgoglio per l’amministrazione dare il proprio contributo alla crescita di un progetto qualificante per il territorio”.

Soddisfatta la Presidente Sarracco: “Ad attestare l’appeal del nostro Polo è stata la sala di piazza Verdi piena, non solo degli studenti ma anche delle loro famiglie. Un interesse quindi crescente per la proposta universitaria di Civitavecchia, un grande segnale per il futuro”