Piena solidarietà all’ex Assessore Vitali da parte dell’Amministrazione Comunale

CIVITAVECCHIA – L’Amministrazione Comunale esprime la piena solidarietà all’ex Assessore Dimitri Vitali e condanna con fermezza ogni forma di violenza, sia essa di natura verbale o fisica. Pur non avendo contezza dell’esatta dinamica dei fatti riportati in queste ore dalla stampa, riteniamo che nessun confronto, ancor più se legato ad argomenti di pubblico interesse, dovrebbe sfociare in eccessi, che poco o nulla hanno a che fare con una sana e corretta dialettica politica.