Per la prima volta al Festival del Cinema di Cannes la presentazione dell’International Tour Film Festival di Civitavecchia

CIVITAVECCHIA – Per la prima volta al Festival del Cinema di Cannes 2023, la presentazione ufficiale dell’International Tour Film Festival di Civitavecchia, manifestazione che si terrà a Civitavecchia dal 4 all’8 Ottobre2023, che si presenta ricca di novità in questa sua dodicesima edizione.

L’evento di presentazione si svolgerà martedì 24 maggio alle ore 17.00, esclusivamente su invito, all’interno del prestigioso Hotel Majestic di Cannesche ospita l’Italian Pavilion, lo spazio professionale che, nei principali Festival e mercati internazionali, rappresenta la casa italiana per tutti gli operatori – nazionali ed esteri – che seguono artisticamente, e a livello industriale, il cinema italiano.

Nell’ambito della 76ma edizione del Festival del Cinema di Cannes, verrà presentato il video promozionale ufficiale e verranno svelate le prime novità di una 12ma edizione che, come da tradizione, sarà ricca di ospiti e di celebrities.

La presentazione sarà curata dal Presidente Piero Pacchiarotti e dal Direttore Artistico Antonio Flaminiche sarà rivolta, per l’occasione, ad una platea di addetti ai lavori italiani e stranieri.

L’evento sarà anche l’occasione per consegnare il prestigioso ITFF Cannes Award, riconoscimento alle eccellenze del mondo del cinema, sul quale però regna il massimo riserbo.

La presentazione ha anche l’ulteriore scopo di promuovere la valorizzazione del territorio dell’Alto Lazio, nel quale è posizionata la città di Civitavecchia, per poter ulteriormente trainare l’attività turistica e culturale di quello che è il primo porto crocieristico del Mediterraneo, con oltre 2,5 milioni di passeggeri all’anno.

L’International Tour Film Festival è patrocinato da MIC, Regione Lazio, Roma Lazio Film Commission, Comune di Civitavecchia, Enel, Italia Nostra, Apidge, Luca Papa Coach, Cinema Multisala Royal e Sala Buonarroti.

Breve presentazione dell’International Tour Film Festival:

L’Associazione Culturale Civitafilm è nata ufficialmente nel 2007 con l’obiettivo di promuovere nel mondo l’immagine di Civitavecchia e di tutto il territorio attraverso organizzazione di eventi culturali, mostre, allestimento di spettacoli.

Da questa idea nasce nel 2012 Il Tolfa Short FilmFestival, frutto dell’incontro tra la Civitafilm e l’amministrazione comunale di Tolfa che si protrae fino al 2014 incrementando notorietà ed iscrizioni.

Dal 2015 il Festival si modifica alla ricerca di nuove potenzialità e di un ulteriore incremento di confronto e di scambio culturale che solo una città come Civitavecchia può offrire, grazie all’enorme bacino di utenza che vanta essendo il primo porto crocieristico del Mediterraneo.

Nasce così l’International Tour Film Fest (ITFF) normale evoluzione di un percorso teso ad abbracciare tutto il territorio a nord di Roma in un progetto cinematografico che aiuti a rilanciare l’economia grazie all’audiovisivo e al turismo che da esso ne deriva.

l festival propone un Concorso internazionale aperto a cortometraggi, mediometraggi e lungometraggi.

Il festival si svolge in molteplici tappe estere e all’interno del territorio laziale da giugno a ottobre. Tutte le opere finaliste saranno proiettate durante la tappa finale di Civitavecchia (RM) dal 4 all’8 ottobre 2023.

La competizione sarà accompagnata da eventi e programmazioni culturali.

CONCORSO LUNGOMETRAGGI – Questa sezione competitiva intende promuovere una vetrina di lungometraggi di produzione italiana e internazionale. Sono ammessi lungometraggi realizzati dal 2021 in poi con la massima di 105 minuti inclusi i crediti.

CONCORSO CORTO E MEDIOMETRAGGI – Sono ammesse opere di produzione italiana e internazionale, realizzate dal 2021 in poi. Possono prendere parte al concorso cortometraggi e medio metraggi con la durata massima di 55 minuti inclusi i crediti appartenenti alle seguenti categorie: Fiction, Animazione, Documentario e Turismo.