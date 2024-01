Open Day scuola dell’infanzia “I Bambini di Beslan”

CIVITAVECCHIA – L’assessore all’Istruzione Simona Galizia rende noto che sabato 13 gennaio, dalle 9:00 alle 12:00 la scuola comunale dell’infanzia “I Bambini di Beslan” in via dell’Immacolata sarà aperta alle famiglie per un “Open Day” in vista delle iscrizioni per l’anno scolastico 2024/25. Verranno fornite tutte le informazioni sulla struttura, sul progetto didattico-educativo e si farà conoscenza con le insegnanti. Sarà possibile effettuare le iscrizioni a partire dal 18 gennaio e fino al 10 febbraio.

Informazioni: tel. 0766 27254