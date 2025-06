“Note al tramonto alle Terme Taurine” la Pro Loco lancia la programmazione estiva

CIVITAVECCHIA – Sabato prossimo 21 giugno prende il via la programmazione estiva della Pro Loco cittadina alle Terme Taurine con l’iniziativa dal titolo “Note al tramonto alle Terme Taurine” con la quale l’associazione ha aderito anche quest’anno alla “Festa Europea della Musica” patrocinata dal Ministero della Cultura e che vede tra i partners anche l’UNPLI (Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia).

Diversa da un festival, senza vincoli di genere musicale, la manifestazione giunta alla 31° edizione ha come tema “I mestieri della Musica”. Un progetto che si propone come uno strumento per mostrare tutte le opportunità lavorative che il settore musicale offre. Una filiera di figure formata non solo dagli “artisti”, ma dai numerosi professionisti che con il loro lavoro contribuiscono a valorizzare il fantastico mondo della musica.

L’edizione 2025 organizzata per il decimo anno dalla Pro Loco, ed inserita come evento nel circuito europeo, avrà come protagonista la Banda musicale G. Puccini diretta dal M° Francesco Davia. Una eccellente realtà della nostra città, che vanta anni di storia con numerosi riconoscimenti, tra cui nel 1995 come “Banda di interesse comunale” e iscritta

nell’Elenco delle Bande Regionali.

Il programma di sabato 21 giugno, prevede come di consueto una visita guidata del sito archeologico delle Terme Taurine che a tale scopo sarà aperto in orario straordinario alle ore 17.30.

Seguirà alle ore 19.00 il momento dell’esibizione del complesso bandistico con un vario repertorio appositamente studiato per l’occasione e che spazierà dal genere classico a quello contemporaneo, con i musicisti impegnati in brani che andranno dalle sinfonie tradizionali per banda al medley pop, in un coinvolgente crescendo musicale.

La cittadinanza è invitata a partecipare a questa iniziativa che sarà l’occasione per approfondire la conoscenza del sito e vivere il privilegio di un suggestivo tramonto, accompagnati da un piacevole momento musicale.

Per info e prenotazione obbligatoria per la visita al sito chiamare il n. 3513440202 anche

WhatsApp.