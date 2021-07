Maxi schermi a Piazza Fratti, iniziativa privata solo per i clienti dei locali che hanno organizzato

“In riferimento alla finale tra Italia e Inghilterra di questa sera, vogliamo comunicare che l’installazione dei maxi schermi a Piazza Fratti è una iniziativa privata dei locali Red Carpet, Tarta e Dolce e Salato e rivolto in via esclusiva ai clienti che hanno prenotato. Vogliamo precisare che non sarà possibile fermarsi davanti agli schermi solo per vedere la partita al fine di evitare assembramenti. Essendo una iniziativa privata sono state adottate tutte le misure necessarie al fine di rispettare la normativa Covid con riferimento ai clienti. Sono disponibili ancora alcuni posti per chi volesse prenotare.”

Grazie per la collaborazione, insieme vinceremo ”

Red Carpet- Tarta- Dolce e Salato