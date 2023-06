M5S:”Anche la maggioranza non si fida di Vitali”

CIVITAVECCHIA – “Oggi in sede di Giunta Comunale l’Assessore Vitali, contro la volontà di tutta la maggioranza, ha proposto una delibera di cui era relatore e con la quale dava indirizzo agli uffici di valutare la possibilità di ritirare la “revoca” della “revoca” dei piani integrati, rievocando così lo spettro del consumo di suolo scellerato, causa di molte delle tragedie a cui stiamo assistendo in questo periodo.

C’è di fatto che Vitali è stato isolato dai colleghi che l’hanno costretto a rinviare la delibera per non bocciarla, con la scusa di approfondimenti.

Un evento intriso di significato e che rende legittima quella che qualche giorno fa è stata la nostra richiesta di dimissioni. Un gesto simile equivale ad una evidente dimostrazione di mancanza di fiducia, e in un paese normale la conseguenza naturale sarebbero state le dimissioni immediate.

Aspettiamo fiduciosi un gesto di dignità”

Movimento 5 Stelle Civitavecchia