L’Istituto Comprensivo Ladispoli 1 promotore della difesa dell’ambiente e della biodiversità

LADISPOLI – Anche quest’anno l’Istituto Comprensivo Ladispoli 1 si è fatto promotore di un’iniziativa di sensibilizzazione verso la difesa dell’ambiente e della biodiversità.

Mercoledì 24 maggio infatti si è inaugurato il nuovo spazio dedicato alla coltivazione delle piante mellifere. In questa occasione non poteva mancare il sindaco Alessandro Grando, l’assessore all’istruzione Margherita Frappa oltre al consigliere comunale Marco Penge e il capo segreteria Miska Morelli.

Un momento di riflessione per tutti, grandi e piccoli cittadini di Ladispoli.

La giornata per gli alunni è stata la sintesi del lungo percorso didattico interdisciplinare realizzato dalle classi IA, II A, II C, IV A, IV C. Importante la partecipazione delle famiglie degli alunni che hanno collaborato alla realizzazione dell’evento.

Le insegnanti e i bambini hanno concluso la manifestazione ringraziando in maniera particolare la dirigente dell’I.C. Ladispoli 1 Dott.ssa Giovannina Corvaia, l’associazione “Coloriamo la nostra città” nella persona del signor Donato Ciccone e il sindaco Grando che ha commentato: “ Saranno ora i bambini ad occuparsi in prima persona delle piante amiche delle api. Un piccolo insetto… capace di fare grandi cose!”