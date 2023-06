L’associazione Tiaso Teatro presenta “S(abot)AGGIO DI FINE ANNO”, sabato 3 giugno presso Granari spazio Off

CIVITAVECCHIA – “Sabato 3 giugno alle ore 21 presso i “Granari Spazio Off” andrà in scena “S(abot)AGGIO DI FINE ANNO”, per la regia di Alessandro Bassetti e Valentina Traini, spettacolo finale del laboratorio annuale di recitazione curato dall’Associazione Culturale Tiaso Teatro. Una miscellanea di scene, un (mal) assortito gruppo di attori, e un unico denominatore comune: sabotare il lavoro dei registi! Tiaso Teatro nasce a Roma nel 2012, per volontà di alcuni ex allievi del “Teatro Blu” di Beatrice Bracco, una delle più apprezzate insegnanti di recitazione in Italia. Da alcuni anni, Tiaso Teatro opera principalmente a Civitavecchia, dove affianca al lavoro di formazione quello di produzione e realizzazione di spettacoli teatrali, nei quali trovano spazio anche gli allievi, che completano così il loro percorso di crescita professionale. La base formativa utilizzata durante il laboratorio, che l’associazione porta avanti a Civitavecchia ogni anno, da ottobre a maggio, da alcuni anni, è quella che fa riferimento al Metodo (principalmente Strasberg, ma anche Stanislavskij, Hagen, Meisner) arricchita però dagli insegnamenti che gli stessi docenti hanno deciso di incorporare a seguito delle loro esperienze con alcuni tra i maggiori insegnanti e registi contemporanei, creando così una loro personale tecnica di allenamento dell’attore. Tiaso Teatro sarà presente con i suoi spettacoli (a cui parteciperanno anche gli allievi) sia nel cartellone della Cittadella della Musica in giugno, che in quello delle Terme di Traiano in luglio, oltre ad altri appuntamenti ancora in via di definizione … prima di riprendere l’attività del laboratorio ad ottobre! Per informazioni su spettacoli e corsi, è possibile mandare una mail a tiasoteatro@gmail.com o contattarci su Instagram (@tiasoteatro) o Facebook (www.facebook.com/tiasoteatro)”