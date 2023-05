Il premio “Martina Nocerino” sarà bandito in tutti gli istituti superiori di Civitavecchia

CIVITAVECCHIA – Venerdì 5 maggio presso l’aula magna del Liceo Classico Guglielmotti, prima dell’inizio della “notte bianca” dell’istituto, è avvenuta la consegna del premio studio intitolato alla compianta Martina Nocerino, che ha riscosso una grande partecipazione e ha portato alla luce i talenti degli studenti. Il premio, ideato dai genitori della ragazza, in questa edizione ha posto come spunto di riflessione il titolo “Diversamente insieme” e ha decretato le migliori espressioni poetiche e grafiche degli studenti su questo tema.

L’Amministrazione comunale, al fine di ampliare a tutti gli istituti superiori cittadini l’iniziativa, con Delibera n. 67 del 19.04,2023 ha istituito il premio studio “Martina Nocerino” a valere dall’anno scolastico 2023-2024, mentre per quello in corso ha previsto l’integrazione del premio con dei libri per un importo di 300 euro da suddividere tra due vincitori;

Durante la cerimonia hanno rappresentato l’ente l’assessore all’Istruzione Simona Galizia, la dirigente dell’Ufficio Cultura Gabriella Brullini e la bibliotecaria Livia D’Avenia. Il premio in libri è andato ai secondi classificati. La giuria ha letto le motivazioni che hanno condotto i ragazzi sul podio, gli studenti si sono mostrati entusiasti e i vincitori sorpresi

Hanno preso la parola il preside dr Ciminelli, il presidente del consiglio avv. Capitani, la madre della ragazza sig.ra De Micco e l’assessore Galizia che ha condiviso un ricordo commosso della giovane, conosciuta personalmente.