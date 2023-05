Il Baccelli partecipa al Festival annuale dello sviluppo sostenibile

CIVITAVECCHIA – La classe prima C del corso quadriennale Amministrazione Finanza e Marketing dell’ ITE Baccelli – Stendhal ha partecipato al Festival organizzato dall’ Alleanza Italiana per Lo Sviluppo Sostenibile con un percorso sul Goal 12 che ha lo scopo di garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo. Gli studenti, coordinati dalle professoresse Simonetta Ferri, Claudia Amoroso, Carla Celani hanno dialogato con il professor Enrico Maria Mosconi docente ordinario presso il Dipartimento di Economia Ingegneria e Impresa dell’Università della Tuscia di Viterbo, esponendo i risultati di un anno di studi e di approfondimenti. Questo percorso infatti è stato avviato, all’inizio dell’anno scolastico, attraverso una serie di visite ad aziende che utilizzano pratiche di produzione sostenibile. Quindi la Orogel, il distretto industriale di Civitacastellana e infine il Todis locale che utilizza un packaging completamente sostenibile. Hanno poi incontrato Alessio Gismondi, espertoebanista e presidente della CNA che partecipa al Salone del Mobile utilizzando materiale di riciclo nella sua produzione. Gli studenti hanno poi elaborato un questionario sulle abitudini e sul consumo consapevole che hanno sottoposto ad adulti ed adolescenti, raccogliendo dati interessanti su come variano i comportamenti nelle varie fasce d’età. “Siamo molto soddisfatte di come gli studenti hanno lavorato” hanno dichiarato le docenti “sono ragazzi di prima, quindi molto giovani, ma hanno saputo dimostrare competenza e serietà sia nello sviluppo del progetto sia nella gestione della conversazione con il professor Mosconi, argomentando e discutendo con padronanza e disinvoltura”.