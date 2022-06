Il 12 giugno Ambiente Mare Italia celebra a Civitavecchia gli oceani e il mare con la “Veleggiata per il Pianeta”

CIVITAVECCHIA – Il 12 giugno prossimo a Civitavecchia, Ambiente Mare Italia – AMI realizzerà una manifestazione celebrativa con un alto valore simbolico, ma anche di concreto impegno civile.

La “Veleggiata per il Pianeta”, un’iniziativa di AMI in collaborazione con il Circolo Nautico Riva di Traiano e il Circolo Granlasco, si pone l’obiettivo di coinvolgere diportisti e armatori in una veleggiata di sensibilizzazione ambientale, anche in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, che ogni anno si celebra l’8 giugno.

Durante la veleggiata, che partirà dalle banchine del Porto Turistico Riva di Traiano, armatori e diportisti saranno chiamati a monitorare lo stato di inquinamento del mare e la presenza di eventuali rifiuti galleggianti, come buste, mascherine e bottiglie di plastica e a comunicare alle autorità competenti la presenza di eventuali idrocarburi.

L’appuntamento è alle ore 10 al Porto Turistico Riva di Traiano (Civitavecchia-Roma), sede del Circolo Nautico Riva di Traiano. La partenza della Veleggiata è prevista per le 11.