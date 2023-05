Gruppo consiliare M5S: “Una città ostaggio di un Sindaco fornaio”

“Civitavecchia rimane immobile a causa degli ennesimi infiniti litigi dovuti al sesto rimpasto di giunta in cantiere. Il Sindaco Tedesco, non ce ne voglia, più che un avvocato sembra un fornaio a causa di questi continui ed infiniti rimpasti.

L’eterna lotta per la poltrona tutta intestina alla propria variegata coalizione impedisce infatti un sereno confronto e soprattutto una seria pianificazione di quanto si dovrebbe fare per la propria città.

Leggendo le cronache dei giornali, ma di certo non è un segreto per nessuno, ora il problema è Forza Italia che non riesce a fare pace con se stessa e a decidere i nomi di chi dovrà ricoprire l’incarico di assessore.

Un’altra empasse, l’ennesima, che spiazza i cittadini e che mette i problemi personali di pochi di fronte alle questioni di un’intera città da affrontare.

Se questa è la premessa all’ultimo anno di amministrazione Tedesco, Civitavecchia non è destinata a vivere un periodo positivo.”

Gruppo consiliare M5S