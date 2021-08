Francesco Santalucia e Michele Bravi alla Marina per il “Civitavecchia Summer Festival”

CIVITAVECCHIA – Doppio appuntamento sul palco del Civitavecchia Summer Festival.

Questa sera, sabato 7 agosto, sul palco di Piazza della Vita salirà il compositore pugliese Francesco Santalucia, che si esibirà sulle note del suo concept album “Memoria”, nel quale affronta il tema del ritorno alle proprie origini attraverso composizioni che miscelano la musica minimalista, classica ed elettronica con la musica tradizionale pugliese.

Fulcro di questa scrittura è il pianoforte, arricchito da manipolazioni elettroniche e sintetizzatori in un percorso emotivo e psichedelico, frutto delle contaminazioni artistiche acquisite nei viaggi e nella sua esperienza nella scrittura di musica di scena per il teatro e per il cinema. All’interno di questo flusso emotivo, con la partecipazione dell’attrice e cantautrice siciliana Martina Catalfamo, eseguirà alcuni brani del progetto “Volosumarte”, del quale attualmente cura la produzione.

L’ingresso è gratuito; il ticket va prenotato sulla piattaforma billetto.it , rispettando le direttive sulle norma di sicurezza Covid-19.

Lunedì 9 agosto, invece, sempre alla Marina alle 21 si esibirà Michele Bravi. In questa nuova tappa della sua tournée estiva, il vincitore della settima edizione di X Factor – che da poco ha pubblicato il singolo “Falene” insieme all’artista internazionale multiplatino Sophie and The Giants – canterà in una suggestiva versione piano-voce i brani contenuti nel fortunatissimo concept album “La Geografia del Buio” e alcune delle sue canzoni di maggior successo.

L’evento è già sold out, ma è possibile mettersi in lista d’attesa per eventuali posti liberi (che potrebbero essere lasciati da molti fan che hanno prenotato da fuori Civitavecchia) scrivendo come al solito sulla piattaforma billetto.it .