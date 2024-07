Fermo idrico a Civitavecchia, chiusura temporanea degli uffici pubblici

CIVITAVECCHIA – In ragione del fermo idrico programmato, comunicato dal gestore del servizio idrico integrato ACEA ATO 2 a partire dalle 22 di questa sera e fino alle 21 di domani 3 luglio, il Segretario Generale Dott.ssa Angela Rosaria Stolfi ed il Dirigente delle Risorse Umane Avv. Giglio Marrani hanno disposto la temporanea chiusura al pubblico – per la sola giornata di domani – degli uffici situati nelle sedi di Piazza Guglielmotti (sede Centrale), Parco della Resistenza (Urbanistica e Patrimonio), ex Caserma Stegher (Commercio, Turismo, Trasporti, SUAP e Servizi Sociali) e Via Braccianese Claudia (Comando Polizia Locale). I restanti uffici rimarranno invece regolarmente aperti