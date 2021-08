“EtruSCO”, due mesi immersi nelle necropoli di Tarquinia e Cerveteri

TARQUINIA – Convegni, conferenze, visite guidate, degustazioni, laboratori didattici e presentazioni di libri. Due mesi di eventi e iniziative, tra agosto e settembre, dedicati alla valorizzazione e promozione culturale del sito Unesco delle necropoli etrusche di Tarquinia e Cerveteri e dei loro territori.

Tutto questo è il progetto “EtruSCO”, al via il 7 agosto, promosso dalla Società Tarquiniense d’Arte e Storia, con il Comune di Tarquinia, in collaborazione con il Gruppo Archeologico del Territorio Cerite e dell’Associazione ArcheologicaMente onlus, e con il contributo economico della Regione Lazio.

Il progetto prevede la collaborazione di professionisti di settore e associazioni. Le conferenze saranno tenute da studiosi in capo alle soprintendenze, docenti universitari e archeologi. Molte delle iniziative previste consentiranno di godere anche dei beni ambientali del comprensorio delle Città d’Etruria, luoghi dove l’interazione tra l’uomo e l’ambiente, nel corso dei secoli, ha plasmato paesaggi d’inestimabile bellezza, quali quelli che si possono godere dal Pianoro della Civita e dalla necropoli dei Monterozzi di Tarquinia, dal Parco archeologico di Vulci, dal Parco di Veio, dalle necropoli dell’Etruria interna (Parco di Marturanum, Blera) e sulla costa tirrenica (Pyrgi, Castrum Novum).

Il calendario del progetto “EtruSCO” sarà inaugurato il 7 agosto con le visite guidate alla Necropoli della Banditaccia di Cerveteri, alle ore 9 (numero massimo di partecipanti 20); al Museo Archeologico Nazionale di Tarquinia, alle ore 17 (numero massimo di partecipanti 20); agli scavi di Castrum Novum a Santa Marinella – Torre Chiaruccia, alle ore 18,30 (numero massimo di partecipanti 30). Due le visite guidate in programma l’8 agosto: alla Necropoli del Calvario a Tarquinia, alle ore 9 (numero massimo di partecipanti 20), e alla Necropoli della Banditaccia a Cerveteri, alle ore 17 (numero massimo di partecipanti 20).

“Con il progetto, frutto di un grande lavoro di squadra, il patrimonio archeologico etrusco diventa motivo di esperienza per la valorizzazione e la promozione culturale e turistica – sottolineano i promotori di EtruSCO –. Ogni settimana sarà ricca di appuntamenti che accostano arte, territorio e natura, con l’obiettivo di far conoscere e apprezzare le straordinarie testimonianze di questo antico popolo a un pubblico sempre più ampio”.

Le iniziative in calendario sono gratuite e nel rispetto delle norme anticovid. Per i musei, i parchi archeologici e le necropoli il biglietto d’ingresso è a carico del visitatore. Le prenotazioni dei singoli eventi saranno gestite tramite gli infopoint di Tarquinia (tel. 0766 849282, email info.turismo@tarquinia.net) e Cerveteri (tel. 353 4107535, email pitcerveteri@gmail.com). Il calendario e i contatti utili per le prenotazioni degli eventi saranno fruibili anche tramite un QR code presente sul materiale pubblicitario.

GUARDA IL PROGRAMMA COMPLETO DEGLI EVENTI: Programma Etrusco