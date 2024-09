Ecocentro comunale, dal 3 settembre si amplia l’orario di apertura

CIVITAVECCHIA – Si amplia l’apertura al pubblico dell’ecocentro comunale. Come anticipato nei giorni scorsi, la piattaforma di Via Alfio Flores, 15 ubicata nella zona industriale di Civitavecchia sarà aperta al pubblico anche nelle ore pomeridiane per due giorni a settimana.

Il martedì e venerdì l’apertura sarà dalle 7:30 alle 16:00 con orario continuato.

Resta invariato l’orario durante gli altri giorni della settimana: lunedì, mercoledì, giovedì e sabato la struttura sarà infatti accessibile nel consueto orario 7:30/12:30.

Diversi i fattori che hanno spinto Comune e CSP srl ad operare questa scelta. Il primo nasce dalla considerazione che l’ecocentro ha riscosso da subito il gradimento dei cittadini, anche per la presenza del Centro del Riuso. La proposta nasce dalla sinergia tra l’amministrazione comunale, nella persona dell’assessore all’Ambiente, Stefano Giannini, ed il CdA di Civitavecchia Servizi Pubblici Srl, con la presidente Avv. Francesca Romana Tomaselli ed i consiglieri Paola Rita Stella e Alessio Gatti che hanno accolto da subito positivamente la proposta avanzata da Palazzo del Pincio.

“L’ampliamento dell’orario di apertura dell’ecocentro comunale fa seguito alle numerose richieste che abbiamo ricevuto dai cittadini – commenta l’assessore all’Ambiente Stefano Giannini – e consentirà di migliorare l’accessibilità all’impianto. Con questa nuova apertura diamo una risposta concreta alle esigenze dei cittadini ed incentiviamo ulteriormente la raccolta differenziata. Fondamentale la collaborazione con Civitavecchia Servizi Pubblici srl, una sinergia che garantisce l’efficienza dei servizi ai cittadini, il cui scopo è quello di migliorare il servizio complessivo di raccolta e gestione dei rifiuti”.

Questa, dunque, la nuova articolazione degli orari di apertura dell’ecocentro e centro del riuso:

Lunedì 7:30/12:30

Martedì 7:30/16:00

Mercoledì 7:30/12:30

Giovedì 7:30/12:30

Venerdì 7:30/16:00

Sabato 7:30/12:30

Domenica chiuso

Civitavecchia Servizi Pubblici srl