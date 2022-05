Dal 13 al 15 Maggio torna a Civitavecchia il “FORTE! Festival”

CIVITAVECCHIA – FORTE! Festival è un evento musicale a ingresso gratuito, organizzato dall’Associazione Culturale FORTE! Festival già a partire dal 2019: il festival nasce dall’esperienza di Voglia di Vinile, incontro sulla musica realizzato dal 2015 come localizzazione del RECORD STORE DAY internazionale.

All’organizzazione del festival 2022 partecipano diverse altre associazioni musicali e artistiche del comprensorio (Centro del Buongusto, CineCircolo XXI, Ensemble InCantus, Filarmonica di Civitavecchia, Fridays For Future Civitavecchia, Granari Spazio Off, La Macchina del Tempo Civitavecchia, Stazione Musica, Venite e Vedrete, WoW Records) e case discografiche e col supporto di editori nazionali (Bassa Fedeltà, Classic Rock Magazine, Mimimum Fax).

FORTE! FESTIVAL 2022 sarà organizzato all’aperto su tre piazze del centro storico di Civitavecchia, piazza Leandra, piazza Saffi e via Monte Grappa, tra venerdì 13 e domenica 15 maggio 2022.

Il sottotitolo del festival – Musica e tutto quello che c’è intorno – indica chiaramente il cuore del progetto – la musica: l’idea dietro FORTE! Festival è l’aggregazione degli appassionati, attraverso eventi di qualità (garantita dalla partecipazione di esperti e artisti di livello nazionale).

Anche questa edizione, come quella 2019 già supportata da BCC e Comune di Civitavecchia, prevederà tre giorni di musica e tutto quello che c’è intorno – che si tradurranno in concerti, incontri, mostre, ascolti e conferenze senza confini di generi, realizzati sempre a ingresso assolutamente gratuito.

E questo nonostante i nomi importanti e di ambiti diversi che abbiamo coinvolto, come la leggenda del giornalismo inglese Mark Paytress, il coro polifonico pluripremiato a livello internazionale Musicanova, i musicisti jazz (Massimo Pirone Quintet), pop e rock (Resina, Balto) di livello nazionale, e le grandi firme delle principali testate musicali italiane (Cristiana Turchetti-RAI Blob, Maurizio Becker-Classic Rock, Vinile, Federico Guglielmi-Blow Up, Mucchio Selvaggio, Demented Burrocacao-Noisey/Rolling Stone/SentireAscoltare…, Paolo Carnelli-Prog Italia…)

Le tre piazze del centro storico di Civitavecchia ospiteranno concerti, incontri e mostre a ingresso gratuito, con una fascia pomeridiana (piazza Saffi) dedicata a incontri e conferenze, una pre-serale (19,00-20,30) nella quale verranno organizzati concerti di classica (in una chiesa sconsacrata in piazza Saffi), una fascia serale (21-23) dedicata a concerti pop-rock-jazz e showcase acustici (in via Monte Grappa), e una notturna (22,30-1) animata dai DJ set tematici (piazza Leandra).

Nelle tre piazze saranno anche attivi un mercatino dei vinili (via Monte Grappa), delle mostre sonorizzate e dei negozi temporanei di libri e gadget musicali: e i locali che sostengono il progetto hanno preparato un’offerta speciale dedicata per i partecipanti – birre particolari e sconti a sorpresa! – che troverete elencati nella pagina dedicata all’iniziativa IL CALICE DEL FESTIVAL!