Da domani la tre giorni della Marina Militare a Civitavecchia

CIVITAVECCHIA – Lunedì 10 giugno, alle ore 10:30 a Civitavecchia, verrà celebrata la Giornata della Marina, alla presenza delle più alte cariche istituzionali della Difesa e della Marina Militare.

La Giornata della Marina commemora l’anniversario dell’Azione di Premuda del 10 giugno 1918, un’importante e audace operazione navale della Prima Guerra Mondiale. In quell’occasione, i Motoscafi Anti Sommergibili 15 e 21, guidati dal capitano di corvetta Luigi Rizzo, attaccarono e affondarono la corazzata nemica Szent Istvan, prevenendo un’incursione contro il blocco antisommergibili alleato nel Canale d’Otranto.

Durante la cerimonia, le navi Paolo Thaon di Revel e Francesco Morosini riceveranno la bandiera di combattimento. Nave Vulcano sarà insignita della medaglia d’oro al merito per il suo eccezionale servizio di assistenza sanitaria, come nave ospedale nell’ambito dell’operazione Levante, ai pazienti provenienti dalla Striscia di Gaza.

In piazza della Vita, sarà allestito un Villaggio Marina, dove il pubblico potrà cimentarsi con simulatori di elicottero, gommone hurricane e sommergibile. Saranno presenti anche stand del Comando Subacquei e Incursori, della Brigata Marina San Marco, dell’Istituto Idrografico della Marina e della Lega Navale Italiana con un simulatore di imbarcazione a vela.

Per l’occasione, la Marina Militare aprirà al pubblico alcune navi e installazioni su tutto il territorio nazionale.