CSP: novità nel servizio di ritiro degli ingombranti a domicilio

CIVITAVECCHIA – Tre importanti novità per il servizio di ritiro degli ingombranti a domicilio.

La prima riguarda il numero di telefono da comporre per effettuare le prenotazioni. Da oggi è infatti attivo lo 0766 070037 e sarà disponibile al pubblico dal Lunedì al Venerdì nella fascia oraria che va dalle ore 10 alle ore 13; la seconda novità riguarda la sede RID che da Via Leopoli si sposta in Via degli Orti, 12 nei locali che prima ospitavano la farmacia “Cisterna”. Gli orari al pubblico restano gli stessi della linea telefonica, dal Lunedì al Venerdì dalle 10 alle 13; la terza novità riguarda la possibilità di prenotare direttamente online compilando un Form presente nella Home Page del sito internet www.civitavecchiaservizipubblici.it (presente anche nell’apposita sezione del sito “Ritiro Materiali Ingombranti”). Basterà compilare il Form inserendo le informazioni richieste ed un operatore contatterà l’utente per stabilire giorno ed orario del ritiro. Molti utenti stanno già usufruendo di questo servizio.

Restano invece invariate le modalità dell’accesso al servizio e le tariffe. Come noto, il ritiro del materiale avviene gratuitamente al piano stradale per le utenze domestiche fino a 2 metri cubi ed è consentito un massimo di 3 ritiri gratuiti in un anno (al massimo 2 ritiri al mese). Per usufruire del ritiro gratuito le utenze domestiche devono essere in regola con il pagamento della Tassa Rifiuti. A seconda dell’orario di ritiro comunicato, l’utente dovrà lasciare sul piano stradale gli ingombranti concordati, ordinati in maniera tale che non siano di intralcio a veicoli e pedoni. Per le utenze commerciali il servizio è sempre a pagamento.

Tutti i prelievi di rifiuti aventi un volume equivalente superiore a 2 mc ed i ritiri eccedenti il 3° prelievo annuo sono invece a pagamento a carico del cittadino, secondo le tariffe sotto riportate:

Piano stradale fino a 2 mc (max 3 ritiri) servizio gratuito (è necessario essere in regola con il pagamento della Tari);

Piano stradale fino a 4 mc €50 – per ogni mc in più oltre i 4 (max 7 mc) 10 euro Iva compresa;

Piano abitazione fino a 1/2 mc €30/40 – Per ogni mc in più oltre i 4 (max 7 mc) 30 euro Iva compresa;

Attività lavorative fino a 2/4 mc € 30/50 – per ogni mc in più oltre i 4 (max 7 mc) 30 euro;

Per gli over 70 ed i portatori di handicap il servizio è gratuito anche al piano abitazione.

Per il servizio a pagamento (previo sopralluogo e relativo preventivo) l’utente dovrà mostrare la ricevuta dell’avvenuto pagamento nel giorno stabilito per il ritiro agli operatori incaricati ad effettuare il servizio. Il pagamento può essere effettuato in contanti presso la sede RID di Via degli Orti, 12 oppure tramite bonifico bancario intestato a

CSP Srl – IBAN IT72G 05385 39041 0000 0000 2006

Si ricorda infine che i materiali ingombranti possono essere anche consegnati gratuitamente anche presso l‘ecocentro comunale in Via Alfio Flores, 15 nella zona industriale di Civitavecchia, aperto al pubblico dal Lunedì al Sabato dalle 7:40 alle 14:00.