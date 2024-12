CIVITAVECCHIA – Si informano tutti gli utenti che, in occasione delle prossime festività natalizie, gli Uffici Amministrativi di Civitavecchia Servizi Pubblici in Via Terme di Traiano 42 e quelli del Trasporto Pubblico Locale ubicati a Lungo porto Gramsci resteranno chiusi al pubblico nei giorni 24, 27 e 31 dicembre 2024.

L’Ufficio Ritiro Materiali Ingombranti di Via degli Orti 12 resterà invece chiuso al pubblico dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 compreso.