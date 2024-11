Comitato di gestione AdSP, ricevuti i 35 milioni per il polo turistico Fiumaretta

CIVITAVECCHIA – Si è tenuta ieri la seduta del Comitato di Gestione dell’AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale presieduta da Pino Musolino.

Oltre al Presidente dell’AdSP erano presenti il Segretario Generale dell’Ente Dott. Paolo Risso, il Direttore Marittimo del Lazio e Comandante della Capitaneria di Porto di Civitavecchia Michele Castaldo, il Comandante della Capitaneria di Porto di Fiumicino Silvestro Girgenti, il Comandante della Capitaneria di Porto di Gaeta Biagio Mauro Sciarra, il componente designato dal Comune di Civitavecchia Arch. Emiliano Scotti.

Il Presidente ha comunicato ai membri del Comitato che il MIT ha assegnato ed erogato ufficialmente la somma di 35 milioni all’ AdSP per l’acquisto dell’area denominata Polo di convergenza turistica Civitavecchia Porto – Fiumaretta, oggetto dell’accordo procedimentale tra Ministero, Comune e AdSP.

Il Comitato di Gestione ha approvato all’unanimità la IV nota di variazione al bilancio di previsione 2024 che aveva già ottenuto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti. Si tratta di una variazione per complessivi oltre 38 milioni di euro, di cui 35 relativi al predetto accordo procedimentale per Fiumaretta.

Approvati all’unanimità anche tutti gli altri punti all’ordine del giorno, tra cui il recepimento del rinnovo del CCNL dei lavoratori dei porti 2024 – 2026, con i chiarimenti a verbale sull’art. 52 che chiariscono e confermano, a livello nazionale, quanto già a suo tempo proposto ad Assoporti dal Presidente Musolino in sede di sottoscrizione dell’accordo di II livello dei dipendenti non dirigenti dell’ente.