Civitavecchia, torna EDOCOCAMP – CSP 2023 centro estivo per bambini

CIVITAVECCHIA – Torna “EDUCOCAMP-CSP 2023”, il centro estivo per bambini di età compresa tra i 3 e gli 11 anni, organizzato dal Comune di Civitavecchia ed il Servizio di Assistenza Educativo Culturale di Civitavecchia Servizi Pubblici Srl.

La modulistica è già online sul sito www.civitavecchiaservizipubblici.it .

Le porte del Centro Estivo apriranno agli ospiti dal giorno 1° Luglio 2023, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00. In programma tante attività ludiche e ricreative di gruppo. Il personale educativo della Società sarà lieto di intrattenere tutti i partecipanti con la massima professionalità e dedizione.

La chiusura è prevista per il giorno 31 Agosto 2023. Si avvisano i gentili utenti interessati a presentare domanda, che le graduatorie di inserimento saranno suddivise in 3 fasce di età, come previsto dalla modulistica e che la pubblicazione delle liste di ingresso e/o di attesa verranno pubblicate sul sito della Civitavecchia Servizi Pubblici, entro il 20 Giugno 2023, con numero protocollo pratica.

L’apertura delle iscrizioni è prevista per il giorno 23 maggio 2023 alle ore 8:00 e terminerà il giorno 12 Giugno 2023 alle ore 12:00.

I posti a disposizione saranno assegnati in funzione della graduatoria che sarà definita in applicazione dei criteri previsti dal Bando.

La modulistica completa di tutti i dati richiesti dovrà essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica:

centroestivo2023@pec.civitavecchiaservizipubblici.it

Non saranno accettate ed elaborate pratiche inviate da caselle di posta non certificate o brevi manu presso gli uffici della società Civitavecchia Servizi Pubblici Srl. La modulistica è scaricabile dal sito di CSP Srl www.civitavecchiaservizipubblici.it .

La graduatoria verrà pubblicata sul sito internet di CSP Srl entro il giorno 20 giugno 2023 e l’ordine sarà predisposto in base al numero di protocollo indicato sulla pratica.