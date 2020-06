Civitavecchia riparte. La selleria di Pina Altieri

CIVITAVECCHIA – Riprendiamo il nostro giro tra le attività di Civitavecchia e oggi ne visitiamo una veramente particolare. Siamo alla “Selleria Altieri” di Pina Altieri in via Leopoli 61, a Civitavecchia. Un’arte antica che purtroppo sono in pochi ormai a conoscere e a portare avanti. L’artigianato artistico tradizionale dovrebbe essere una di quelle attività tutelate come patrimonio culturale e storico del nostro paese, un mestiere che negli anni si tramandava di generazione in generazione ma che oggi è sempre più difficile da trovare. E’ necessario impegno e molto tempo per sviluppare la maestria nel lavorare cuoio e pelle. Pina è una sellaia da 34 anni, la sua arte consiste nel creare a mano selle e finimenti per i cavalli, ma non solo. Quando entriamo nel suo laboratorio la prima cosa che ci colpisce è l’odore del cuoio, lo riconosciamo subito e l’occhio si dirige istintivamente su una grande sella sistemata vicino ad una vecchia macchina da cucire. “Questa la devo riparare” ci dice, sembra leggerci nel pensiero.

Come è iniziata la tua avventura nel mondo delle selle?

Nel 1986 ho deciso di partecipare ad un corso da sellaio della Regione Lazio organizzato a Roma. Eravamo un gruppo di uomini e donne , fummo divisi tra le due più importanti sellerie della capitale. Tra le donne, probabilmente, io fui l’unica veramente interessata a imparare l’arte del sellaio”.

E’ un mestiere molto particolare, perché ha deciso di fare un corso da sellaio?

“In realtà non lo so, fu probabilmente una scelta istintiva. Però quando cominciai presi subito velocità a cucire a mano. Mi diedero un ritaglio di cuoio e con il marcapunto mi segnarono i punti da seguire. Mi piaceva molto, tanto che chiesi di rimanere più ore per imparare nella selleria dove facevo il corso. Da allora, ho sempre fatto questo mestiere, sono 34 anni”.

Quando hai deciso di avviare la tua attività?

“Nel 1998 ho aperto il mio laboratorio ‘Selleria Altieri’ a Civitavecchia. Non è stato facile. Fino a quel momento avevo sempre lavorato su Roma, qui non mi conosceva nessuno e non avevo contatti. Inoltre ho dovuto anche fare i conti con i pregiudizi, perché ero una donna e facevo un lavoro che per molti era considerato prettamente maschile. Piano piano e con tanta determinazione sono riuscita ad avviare la mia attività”.

Il racconto sui primi anni da imprenditrice, gli sforzi e i pregiudizi ci colpisce molto. Anche perché Pina è una donna molto dolce, a tratti timida, e ci rendiamo conto di quanta caparbietà deve aver avuto per affermarsi come sellaia.

In cosa consiste il tuo lavoro?

“Tutto quello che vedi dentro al negozio l’ho fatto io, tranne alcuni prodotti comei cappelli che usano i ballerini country, che ho preso apposta per loro. Il resto, dai finimenti per i cavalli, le briglie, le cavezze, i sottopancia, le briglie, è opera mia; rifinisco anche i frustini e le bisacce. Tutto artigianale, tutto realizzato a mano. Riparo selle di tutti i tipi, (inglesi, americane, bardelle, scafarde), questo grazie ai tanti anni di pratica che ho fatto a Roma, dove abbiamo realizzato anche selle per i Carabinieri a cavallo. Inoltre faccio borse, catane e cinture”.

Come è stata la riapertura post Covid e cosa ha comportato per te l’emergenza?

“Sostanzialmente io lavoro sola in laboratorio e molti prodotti sono su ordinazione. Rispetto comunque le regole poste dal governo e indosso mascherina e guanti con i clienti. La chiusura per la mia attività è stata pesante. Ogni anno partecipo a molte fiere di settore, rappresentano una buona parte delle mie entrate, purtroppo per l’emergenza Covid sono state tutte annullate”.

Il mondo di Pina è affascinante e la sua è l’unica Selleria su Civitavecchia. Precisa e professionale, infine ci mostra come cuce a mano una briglia e ci dice che i sellai sono gli unici che per cucire usano due aghi.

La “Selleria Altieri” di Giuseppina Altieri si trova a Civitavecchia in via Leopoli n. 61

Per contatti 0766-730417 cell. 389-8531043

email: altieri.giuseppina@alice.it

www.selleriaaltieri.it