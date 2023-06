Civitavecchia: questa notte quarto intervento di disinfestazione

CIVITAVECCHIA – Quarto intervento stagionale di disinfestazione adulticida contro le zanzare ed altri insetti tipici del periodo, nel territorio comunale di Civitavecchia. Le operazioni avranno luogo dalle ore 23.00 di oggi, lunedì 5 giugno fino alle ore 6.00 di domani, martedì 6 giugno.

Si invita, pertanto, la cittadinanza a tenere porte e finestre chiuse durante la disinfestazione, evitare di transitare nelle aree trattate per tutto il periodo delle operazioni, non lasciare alimenti, indumenti e bucato all’esterno nella notte, custodire all’interno gli animali domestici per tutto il periodo delle operazioni